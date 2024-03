Kohus vähendas mitmekordselt keskkonnaameti poolt Olerexile määratud trahvisummat

Keskkonnaamet: trahv näitab rikkumise raskust

„Miljon eurot on ilmselt Eesti kõigi aegade suurim väärteo eest mõistetud trahv ja see näitab ilmekalt rikkumise raskust,“ sõnas keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu. Ta lisas, et keskkonnahoiuks paika pandud reeglite rikkumine peabki saastajale kalliks maksma minema. Kohus nõustus keskkonnaameti väärteo otsusega karistada ettevõtet atmosfääriõhu seaduse rikkumise eest ning määras trahvisumma, mis moodustab umbes ühe kuuendiku Olerexi aastakasumist.