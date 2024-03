Kaks Eesti ettevõtet alustasid koostööd, et tuua turule uudne kindlustusteenus

Duuabli eesmärk on aidata kaasa ehitussektori digitaliseerimisele, et väiketööde teenused oleksid nii era- kui ka äriklientide vajadustele tuginedes alati mugavalt kättesaadavad. Duuabli kaasasutaja Tavi Maastiku sõnul on remonditeenuseid otsivate inimeste seas tõusnud nõudlus aga teatava kindlustunde järele.