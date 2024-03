USA valitsus kaebas Apple esmakordselt kohtusse ning viis aktsia turuväärtusest üle saja miljardi

Ameerika valitsus väidab oma süüdistustes, et Apple kasutab oma domineerivat positsiooni nutitelefonide turul selleks, et takistada kolmandatel osapooltel rakenduste, sõnumiteenuste ja maksesüsteemide arendamist. Sellega on kasutajad lukustatud tugevasse monopoli ning ettevõttest on seeläbi saanud üks maailma suurimaid ettevõtteid, väidab süüdistus.

Apple’i jaoks on tegu murrangulise hetkega. Aastaid oli ettevõte üks vähestest suurtest tehnoloogiaettevõtetest, kes vältis USA poolt suuri monopolivastaseid samme. Nüüd on Apple ettevõtte kahe peamise turu - USA ja ELi - reguleerivate asutuste intensiivse pilgu all.

Apple’i vastused on näidanud, et ta valmistub eksistentsiaalseks võitluseks, kirjutab Financial Times. Apple sõnul ohustab USA kohtuasi põhimõttelisi tegureid, mis eristavad Apple’i tooteid karmi konkurentsiga turgudel. Kaotamine looks Apple’i jaoks ohtliku pretsedendi, sest see võimaldaks valitsusel mõjutada tehnoloogia arengut, lisas ettevõte.

USA süüdistuse järgi ulatub kolmandaid osapooli takistav skeem ettevõtte ikoonilise asutaja Steve Jobsini, kes 2011. aastal suri. Süüdistuse järgi oli Jobsi visioon liikuda monopoli poole ning sundida arendajaid kasutaja Apple’i enda makselahendust.

Kohtuvaidluse eesmärk ei ole mitte ainult Apple’i vastutusele võtmine varasemate rikkumiste eest, vaid ka kindlustamine, et innovatsiooni ja konkurentsi ei lämmatataks tulevastes tootekategooriates nagu näiteks autosüsteemides ja finantsteenustes.

„Saabub hetk, kus kohtuasjade ja nendega kaasneva kontrolliga seotud juhtumite tulv muutub tõeliseks takistuseks nende ettevõtete tegevusele,“ ütles Bill Kovacic, George Washingtoni ülikooli õigusteaduskonna monopolivastase võitluse professor Bloombergile. „Isegi kui nad võidavad, on nad olulisel määral kaotanud.“

Ettevõtte aktsia kukkus neljapäeval 4,1%, kaotades turuväärtuses umbes 113 miljardit dollari. Alates aasta algusest on ettevõte langenud nüüd 11%. 2024. aastal on Apple jäänud alla nii Nasdaq 100 kui ka S&P 500 aktsiaindeksitele.