Fibenol teatas hiljuti, et sõlmis koostöömemorandumi Läti riigiga, et arendada seal oma uut biotööstuse tehast. Tõenäoliselt tähendab see, et Fibenoli esimene suurinvesteering tehaste rajamisel läheb lõunanaabrite juurde. Tehase rajamise maksumus on eeldatavalt 700 miljonit eurot.