Shein ja Temu sihikul. Euroopa Liidus keelatakse peagi sunnitööga valminud kauba müük

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on taolised tooted ja teenused turule jõudnud inimõigusi rikkudes ja konkurentsi kahjustades. „Sunnitööd kasutavate ettevõtete toodang ja teenused on oluliselt odavamad, kui turul ausalt tegutsevate ettevõtete tegevus. Need, kes maksavad õiglast palka ja panustavad inimväärsete töötingimuste loomisesse, on turul ebaõiglaselt kehvemas positsioonis,“ selgitas minister.