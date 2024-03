„Poliitika häda selles seisnebki, et vastutus hajub ja ühte inimest on raske vastutama panna. Eesti ettevõtluskliima pikaajaline probleem seisneb selles, et ebakindlust on palju,“ rääkis tööandjate keskliidu juht Arto Aas Vilja Kiislerile antud intervjuus.