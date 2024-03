Koduste majapidamiste veetarbimise muutumist saab ühelt poolt selgitada teadlikkuse kasvuga – näiteks on rohkem inimesi mõistnud, et muru või õuetaimede kastmiseks pole kraanist lastav puhastatud joogivesi keskkonnasõbralik lahendus ja selleks sobib ideaalselt hoopis lume sulamisel või vihmasaju ajal kogutud vesi. Teisalt tulenevad tarbimise muutumise põhjused koroonapandeemiast. Inimesed viibisid 2020-2021. aastatel rohkem kodus ja ka vett kulus seal rohkem. Samal ajal vähenes avalike asutuste veetarbimine, näiteks ujulates, spaades, hotellides ja spordiklubides oli oluliselt vähem kliente ja seal kasutati ka vähem kraanivett.

Eesti veetarbija on Euroopa Liidu keskmisest säästlikum

Kui Eesti inimene kasutab keskmiselt 90 liitrit olmevett ööpäevas, siis Euroopa Liidu keskmine näitaja on oluliselt kõrgem – 130 liitrit vett inimese kohta. Olmeveena käsitletakse joogiks, toidutegemiseks, duši all käimiseks ning teisteks olmevajadusteks kasutatavat vett ehk arvesse läheb kogu vesi, mida kraanist joosta lastakse. Kui arvestada, et keskmisesse vanni mahub 150 liitrit vett, siis kasutas üks Euroopa keskmine inimene eelmisel aastal kokku ligikaudu 316 vannitäit vett. Eesti keskmine inimene aga 229 vannitäit, mida on kõigi elanike ja aasta peale kokku märkimisväärselt vähem.