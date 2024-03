Sangaste lossi kolmas oksjon nurjus. Mis saab ajaloolisest hoonest edasi?

Sangaste lossi näol on tegemist väga omataolise objektiga. Hoone asub Lossikülas Otepää vallas ja on kunagise Sangaste mõisa härrastemaja, mõisakompleksi tähelepanuväärseim ehitis. Lossis on hotell ja restoran ning see on populaarne pulmade ja muude pidude korraldamise koht.