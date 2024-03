IT-tööturg 2024. aastal: inimestest on endiselt suur puudus, aga midagi siiski muutub

Digioskused ja võime massist eristuda on aina kriitilisema tähtsusega

Niisamuti on talendijuhi sõnul näha, et erinevatest hüvedest ja pakutust on aina enam hinda minemas stabiilsus. „Inimesed otsivad selgelt kindlust ja stabiilsust ning ei juleta riskida nii palju kui varem. Märkame näiteks, et eksperdid, kes on aastaid idufirmades olnud, tunduvad ebakindlusest väsinud ning vaatavad pigem stabiilsemate tööandjate poole, kus on kindlus nii töökoha kui sissetuleku osas. Neid firmasid pole kogenud IT-ekspertidel raske leida ja turg on jätkuvalt tööotsija kasuks,“ rääkis ta.