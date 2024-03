Plaanid kinnisvaraportaali üürikuulutuse lisada? Vaata, millega tuleb sel juhul arvestada

Kv.ee portaali lisatakse igal nädalal 400–500 üürikorterikuulutust, toob portaalijuht Tarvo Teslon esile. Praegu on tema sõnul portaalis rekordarv üürikorterite kuulutusi, üle 3000, neist Tallinnas ligi 2000. Üürikuulutuste arv on nii suurena püsinud ligi kolm kuud, lisab Teslon.

Võrreldes aastataguse ajaga on nii uute kui ka aktiivsete kuulutuse arv suurenenud ligi 28%, Tallinnas veidi alla 20%. See arv on kiiresti suurenenud üle Eesti pea kõigis linnades, märgib Teslon. Ta lisab, et veidi rohkem on kasvanud eraisikute kuulutuste arv, mis on KV.ee puhul tingitud nii üldise üürituru jahtumisest kui ka portaali populaarsuse suurenemisest.