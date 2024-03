Mäe- ja töötlevale tööstusele eraldatakse 10 miljonit eurot

„Eesmärk on, et ettevõtted saaksid toe abiga muuta oma tootmise säästlikumaks innovaatiliste rohetehnoloogiate kaudu. See parandab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Kokku on perioodil 2021-2027 plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada pea 35 miljoni euroga,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal.