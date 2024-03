Ärilehega võttis ühendust Prisma külastaja, kelle sõnul reklaamib ettevõte küll oluliselt oma Prisma Kontot, kuid on teinud boonusraha kasutamise võrreldes teiste poekettidega siiski kõige keerulisemaks. Sealjuures pole iseteeninduskassades seda võimalik isegi mitte kasutada.

„Kaks aastat tagasi küsisin neilt, et millal saab klient ise iseteeninduskassas kontoraha kasutada ja siis oli vastuseks, et tarkvara muudatus on arendamisel. Tänaseni pole siiani tahetud kontoraha kasutamist hõlbustada,“ nentis lugeja.