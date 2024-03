Elron valiti kõige jätkusuutlikumaks transpordiettevõtteks

Ligi pool Elroni rongipargist sõidab juba taastuvenergial, samuti hakkavad seda tegema aastatel 2025 – 2026 liinile toodavad 16 uut elektrirongi. Elron kasutab roheenergiat ka oma depoos ja kontoris. „Eesti transpordisüsteemi süsinikuheitme vähendamisel on reisirongidel kandev roll, sest rongireisija keskmine CO2 jalajälg on juba täna üle nelja korra väiksem kui bensiini- või diiselautoga sõitjal.“