Valitsemissektori eelarve puudujääk ja võlg mullu suurenesid

Vaadates lähemalt allsektorite võlataset, on näha, et keskvalitsuse koguvõlg kasvas aasta varasemaga võrreldes 11%, moodustades aasta lõpuks 7,5 miljardit eurot. Enim ehk 23% kasvas võlakirjade maht, kuna riik emiteeris 2023. aastal täiendavalt lühiajalisi võlakirju ning suurendas 500 miljoni euro võrra 2022. aastal emiteeritud 10-aastaste võlakirjade mahtu. Aasta lõpuks küündis võlakirjade maht 3,6 miljardi euroni (2022. aasta lõpus 2,9 miljardit eurot). Pikaajaliste laenukohustuste maht veidi vähenes ning eelmise aasta lõpuks oli see 2,6 miljardit eurot (aasta varem 2,7 miljardit eurot). Kohustused välismaailma vastu ehk välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustes moodustas 71%. Keskvalitsuse kohustused sotsiaalkindlustusfondide ees kasvasid 1,3 miljardi euroni.