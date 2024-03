Tartlanna uuris sadade eestlaste kinnistute andmeid, politsei on asjast teadlik

Kulla ei ole oma päringutega midagi ebaseaduslikku teinud, kuid sellest hoolimata on ta tegevus jõudnud mitme riigiasutuse ning ka politsei- ja piirivalveameti (PPA) töölauale. PPA pressiesindaja Martin Raid tõdes Digi geeniusele , et praegu ei ole Kulla tegevuse suhtes uurimist algatatud, kuid uute asjaolude ilmnemisel võidakse seda teha.

Kinnistusraamatut pidav registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) sõnul viivad nad süsteemi sisse muudatuse, et edaspidi ei saaks sääraseid massilisi päringuid teha. Andmekaitse inspektsioonist (AKI) öeldi, et kuigi inimese tegevus ei ole ebaseaduslik, on inspektsioonil tekkinud küsimus, kas kõik tema tehtud päringud on olnud eesmärgipärased.