Google’i veebibrauser Chrome läbib olulise muutuse: reklaamijate elu läheb keerulisemaks

Konkreetse muudatuse eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust. Samas kujundab see samm oluliselt internetikasutajate ja reklaamijate elu.

„Avatud veeb kannatab selle muutuse tõttu,“ tõdeb reklaamitehnoloogia ettevõtte IAB Tech Labi juht Anthonuy Katsur. „Keskmise ja väikese suurusega ettevõtted on muutusest väga mõjutatud,“ lisab ta.

Suur osa inimesi teavad, et peamine osa internetikogemusest põhineb sellel, mida tahavad erinevad pakkujad, et näeksid. Turundajatel ja ettevõtetel on küpsiste kaudu võimalus teada, mida kasutaja võiks tahta näha. Hetkel, mil sihtimine on täpsem, kujuneb reklaam publikule oluliselt asjakohasemaks.

Samas ilma kolmanda osapoolte küpsisteta on ettevõtetel vähem teadmist enda sihtrühma kohta. Ainuüksi see asjaolu võib vähendada võimet reklaami maksimeerida raha teenimiseks. Samuti teeb see muutus tasuta sisu avaldamise keerukaks, ilma et kasutajad ei jagaks teenusepakkujaga meiliaadressi või telefoninumbrit.

Chrome, mis moodustab 60% globaalsest internetiliiklusest, on üks viimaseid suuremaid brausereid, mis lubab kolmandate osapoolte küpsiseid. Aastaid on juba Apple’i brauserid nagu Safari ja Firefox blokeerinud vaikimisi kolmandate osapoolte küpsiseid. Samas on nende mõlemi platvormi turuosa Chrome’ist tunduvalt väiksem. Kui Chrome küpsistega hüvasti jätab pole sellest hetkest ühtki veebibrauserit, kes küpsiseid kasutaks.