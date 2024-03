Sina lood tulevikku!

Piiramatu ühenduvus mõjutab nii indiviidide, ettevõtete kui ka kogu ühiskonna jätkusuutlikku tulevikku. Ericsson Eestis oleme enamat kui tootmiskoht – oleme järgmise põlvkonna telekommunikatsioonitoodete nutikas tehnoloogiakeskus, mille keskmes on innovatsioon ja talendid. Tallinnas on põnevad tööstus 4.0 lahendused, Baltimaade ainus 5G-privaatvõrk ja maailmatasemel eksperdid uusimaid sidevõrguseadmeid arendamas klientidele üle kogu maailma.

Oleme VUCA-maailmas, st ägedad ja võimsad arengud on osa meist. Valmidus muutusteks tuleb avatud mõtteviisist ja julgusest katsetada uut moodi asjade tegemist, õppimisest ning kohanemisest. Ericssonis on sul võimalus end arendada ja karjääri kujundada eri valdkondades. Rikkalik töörollide valik ulatub nutikast tootmistehnikust, rahvusvahelisest tarneahela eksperdist ja robotite programmeerijast tarkvaraarhitektideni. Mitmekülgsed õpivõimalused laiendavad oskuste portfooliot ja avavad uksi kogu telekommunikatsiooni kirjusse maailma. Olgu selleks ülemaailmsed häkatonid arenduslahenduste loomiseks, rahvusvaheline arenguprogramm või rotatsioon, e-õppe keskkond Degreed, praktika, töövarjutus, praktilised töötoad. Mentorlus ja karjäärinõustamine toetavad töötajaid kire leidmises ja julgustavad avastama oma potentsiaali. Ericssonis töötab üle kahe tuhande inimese, talente on üle 60-st eri rahvusest. Mitmekesisus on organisatsioonile suur väärtus ja kaasava kultuuriga tegeletakse süsteemselt. Mitmekesisus pakub rikastavaid koostööhetki ja nii sünnivad edasiviivad ideed.