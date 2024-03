Suured ettevõtted jooksevad krüptovaradele tormi

Institutsionaalse investori all mõeldakse eelkõige vastandit jaeinvestorile, kes on enamasti üksikisik ja investeerib oma isiklikku raha. Institutsionaalsed investorid on ettevõtted, mis tegutsevad enamasti finantssektoris. Need võivad olla riskikapitalifondid, pensionifondid, varahaldusettevõtted, investeerimispangad jmt. Enamasti haldavad ja investeerivad sellised ettevõtted oma klientide raha. Mõnel juhul aga on tegemist hoopis muus sektoris tegutsevate ettevõtetega, kes on otsustanud oma vabasid vahendeid paigutada krüptovaradesse. Üks selline on USA ettevõte MicroStrategy, mis toodab erinevat tarkvara, kuid mille bilansis on nüüdseks ligikaudu 13 miljardi euro väärtuses bitcoin’i. See on varjutanud põhitegevuse ning börsil otsustab ettevõtte väärtuse tihtipeale hoopis bitcoin’i hind, mitte ettevõtte majandustulemused.