VIDEO | Kaks hektarit autovabadust. Hipodroomi kvartali järgmise etapi arhitektuurikonkursi võitsid KOKO arhitektid

Kaks hektarit autovabadust

KOKO arhitektide üks võidutöö autoritest Raivo Kotov selgitas, et arhitektuurivõistluse eesmärgist lähtuvalt pakkusid nad välja pea kahe hektari suuruse autovaba ala, kus paikneb 12 hoonet, mis on ühendatud ringhooviga. „Ringhoovi ääres paiknevad mängu- ja istumisalad, mis on ühendatud nii Hipodroomi promenaadi kui ka Merimetsa teega. Uued hooned jagunevad kaheks: Hipodroomi promenaadi ääres 4–6-korruselised liigendatud kortermajad ning Merimetsa tee poole jäävad väiksemad majad, kus igal korrusel on kuni neli valgusküllast korterit. Väiksematele hoonetele on kavandatud äratuntavad kaldkatused, mis loovad meeldiva elukeskkonna ning ainulaadsete siselahendustega korterid,“ kirjeldas Kotov tulevast elamupiirkonda.