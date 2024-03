Jätkusuutlikkuse valdkonna karjäär on võimalik ka lennunduses

Kindlasti on viimaste aastate meeldejäävamad väljakutsed olnud seotud ülemaailmse pandeemia, majanduslanguse ja Ukrainas toimuva sõjaga. Kõik need sündmused on meile omamoodi väljakutseid esitanud ja meid proovile pannud, aga samas motiveerinud veelgi enam pingutama ning tegema kõik selleks, et Eestist oleks tagatud regulaarne lennuühendus paljudesse sihtkohtadesse mitmete lennufirmadega.

Kui vaadata kestlikkuse valdkonda, on ka siin mitmeid väljakutseid. Lennujaamana on meil mõjuvõimu vähendada vaid meie enda tegevuse tõttu tekkinud heitmeid. Samas on paljude jaoks lennukid ja lennujaam üksteisega nii seotud, et moodustavad terviku – see on kaasa toonud ka valearusaama ja etteheited, et kuidas peaks lennujaam küll süsiniku- ning pikas plaanis kliimaneutraalsuse saavutama, kui lennukid jätkavad praegusel kujul opereerimist ja keskkonna saastamist. Teeme iga päev tööd selle nimel, et seda müüti murda, aga kõik võtab aega. Samuti on praktiline väljakutse rohelise tehnika kasutuselevõtt. Nimelt elame kliimas, kus on neli aastaaega, millest hoolimata peab õhusõidukite ja reisijate teenindamiseks mõeldud tehnika töötama iga ilmaga. Hetkel on turul mõne operatiivse tegevuse jaoks vajalikest rohelistest masinatest puudus või on vajalik investeering põhjendamatult suur. Õnneks areneb maailm ja tehnika meie ümber väga kiiresti ning usume, et turule tuleb üha enam ka meie kliimas kasutamiseks mõeldud usaldusväärseid ja mõistliku hinnaga masinaid.