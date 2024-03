Täna algas Grenardi Groupi 10%-lise intressiga võlakirjade märkimine

Läti, Eesti ja Leedu avalikus võlakirjapakkumises pakub AS Grenardi Group investoritele võimalust osta kuni 120 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, millel on 10% fikseeritud aastane intressimäär ja kolmeaastane tähtaeg. Märkimine on avatud nii institutsionaalsetele kui ka jaeinvestoritele ning sisaldab ka vahetuspakkumist olemasolevate võlakirjade investoritele, kelle võlakirjade lunastustähtaeg on 2024. aasta aprillis. Võlakirjad tagatakse pandiga AS Grenardi Group tütarettevõtete varadele, mis koosnevad peamiselt kõrge likviidsusega kuldehtest. See annab investoritele täiendava kindlustunde nende investeeringute tegemisel.