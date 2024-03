Riik soovib lihtsustada kapitali ülebaltilist kaasamist

„Meie kapitaliturg on olnud üsna pankadekeskne ja mujalt kapitali kaasamine on ettevõtete jaoks keeruline ja kulukas. Koostöös Läti ja Leeduga ühtlustame nõudeid, mille alusel saab aktsiaid pakkuda kuni 8 miljoni euro ulatuses lihtsustatud korras. See võimaldab ettevõtetel väiksemate kuludega kapitali kaasata kogu Baltikumis korraga,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

„Loodan et see järgmine samm Baltikumi kapitalituru elavdamiseks meelitab siia ka senisest enam välisinvestoreid, kelle jaoks meie turud eraldivõttes on seni liiga väikeseks jäänud,“ lisas rahandusminister.

Läti-Leedu on lävendit juba tõstnud

Läti ja Leedu on prospekti koostamise lävendi 8 miljonile ära tõstnud ja seal on juba võimalik avalikke pakkumisi kuni selle lävendini korraldada ainult teabedokumendi alusel. Teabedokumendis esitatakse kokkuvõtvalt emitendi ja pakutavate väärpaberitega seotud teave, hoiatatakse väärtpaberi pakkumisega kaasnevate olulisemate riskide eest ja realiseerumisega kaasnevate võimalike kahjude eest. Üks suurimaid erisusi prospekti ja teabedokumendi puhul peale lihtsustatud nõuete on see, et kui prospekti peab heaks kiitma finantsinspektsioon, siis teabedokumenti mitte. See tuleb selgelt ka teabedokumendis välja tuua. Kokkuvõttes tähendab see seda, et investorid peavad olema ise väga hoolikad kui otsustavad konkreetsesse projekti oma raha paigutada.