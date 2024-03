Soome suurstreigi ootamatu mõju: poelettidelt on alkohol otsa saamas

Soomes on sel talvel valitsuse reformiplaanide vastu streikinud paljude elualade töötajad, alustades lasteaednikest ja lõpetades sadamatöötajatest. Viimaste streigi tõttu võibki poodides alkoholiriiulitel tühje kohti näha.

Soome suurima alkoholimüüja Alko tarneahela juht Tino Battilana kinnitas, et streik on tarneid mõjutanud ja paljudes poodides on teatud tooted otsas. „Võin siiski rahustada, et suures pildis, kui vaadata kogu valikut, tundub olukord hea,“ sõnas ta. Ta lisas, et paljudel toodetel on saadaval alternatiiv.

Battilana sõnul on suurim probleem just see, et streigivad ka sadamate töötajad. „Tooted ei jõua maale. Nii et kui laoseis on niigi madal, võibki teatud toode mõneks ajaks otsa saada,“ kirjeldas ta.

Kuigi Battilana ootab streigi lõppu, siis poeletid pärast seda üleöö alkoholiga siiski taas ei täitu. „Streigi tagajärjed kestavad veel mõnda aega. Kulub aega, enne kui sadamad töötavad taas tavalises rütmis. Olukorra normaliseerumiseks võib kuluda paar nädalat,“ ütles ta.

Valitsuse reformiplaanid

Sel talvel on Soome valitsuse reformiplaanide vastu streikinud juba mitu sektorit, alustades poodidest ja lõpetades lasteaedadega.

Nimelt soovib peaminister Petteri Orpo valitsus karmistada tööelu reegleid ja piirata sotsiaalkaitset. Paljud seadusemuudatused on juba ka ettevalmistamisel. Muu hulgas on ametiühingud streigiõiguse piiramise, palgata esimese haiguspäeva ja töötuskindlustuse piiramise vastu.

Lisaks on ametiühingud välja toonud, et muudatused mõjutavad kõige rohkem just väikese sissetulekuga inimesi ja töötuid.