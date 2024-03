Eksperdi hinnangul ei ole Eestile tuumajaama vaja

Eesti ei ole tuumajaama vaja

Tulles tagasi juhitamatute võimsuste analüüsi juurde, on selgelt näha, et isegi kui mudelis välja lülitada kõik juba tootvad elektrijaamad, k.a Narva jaamad ja Auvere jaam, piisab juba ca 1600 MW tuulevõimsusest maal, 800 MW merel, 1300 MW päikesevõimsusest ning salvestusvõimsusest 1120 MW, et ära katta elektri vajadus 50 protsendil tarbimise ajast.

Arendusi on töös nii maismaal kui merel oluliselt rohkemates mahtudes, mis tähendab, et kombinatsioonid võivad ajas küll muutuda sõltuvalt arenduste valmimise kiirusest, kuid reaalsus on see, et tuumaenergia võimalust turule tulla vähendab see veelgi.