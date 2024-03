Euroopa Komisjon algatab uurimise Alphabeti, Apple’i ja Meta suhtes

Alphabeti ja Apple’i suunamistingimused

Digiturgude määruse artikli 6 lõike 5 kohaselt ei tohi pääsuvalitseja otsingutulemuste järjestamisel eelistada enda pakutavaid teenuseid ja tooteid sarnastele teenustele või toodetele, mida pakub kolmas isik. Komisjon kahtlustab, et Alphabeti meetmed ei pruugi olla selle kohustuse täitmiseks piisavad. Kahtluse kohaselt kuvatakse Google’i otsingutulemusi selliselt, et Google’i vertikaalseid otsinguteenuseid (nt Google Shopping, Google Flights, Google Hotels jne) eelistatakse automaatselt teistele samaväärsetele teenustele.

Apple’i puhul uurib komisjon, kas ettevõte on teinud kõik selleks, et võimaldada lõppkasutajatel hõlpsasti eemaldada tarkvararakendusi iOS-i operatsioonisüsteemist, muuta selle vaikeseadeid ja valida oma telefonis alternatiivseid vaiketeenuseid, näiteks veebilehitsejat või otsingumootorit. Komisjon leiab, et Apple’i meetmed, sealhulgas veebilehitseja valikukuva kujundus, võivad takistada selle õiguse kasutamist. See on vastuolus digiturgude määruse artikli 6 lõikega 3.