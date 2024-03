Euroopa mõjukaimal investorite kokkusaamisel võetakse luubi alla küberjulgeolek ja geopoliitka

Oluliste aruteluteemade hulgas on näiteks küberturvalisus ja geopoliitika ning sel teemal astub lavale kogenud julgeolekuekspert Rainer Saks. Üks peaesinejaid on veel globaalse haardega Šveitsi investor ja riskikapitalist Ivo Ronner, kes on raha paigutanud muuhulgas mitmesse Eesti idufirmasse, näiteks nagu Starship, Jobbatical ning Alpha3D. Siinsest startup-maastikust jagab oma nägemust Eesti riskikapitali maastiku üks pioneere, Margus Uudam, kes peab konverentsil debati endise Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga. Sõna saavad veel riskikapitalifondi Superangel investor Kaari Kink, kes kõneleb riskikapitali paneelis väljumistest ehk exititest; samuti Tehnopol Startup Inkubaatori ja NATO DIANA Eesti kiirendi juht Kadri Tammai.