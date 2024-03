Cybernetica uuendab Ukraina andmevahetusplatvormi Trembita

Trembita 2.0 peamine eesmärk on täiustada juba olemasoleva süsteemi põhifunktsioone ja kohalikke komponente, et tagada turvaline andmete kasutus nii valitsusasutuste kui ka riigi ja kodanike vahel. Andmevahetusplatvormi edasiarendus sisaldab kolme põhilist uuendust: standardiseeritud krüptograafia, mitme kasutajaga turvaserveri töömudel ning mugavam platvormi kasutajate ja õiguste halduseks.

Cybernetica tegevjuht Oliver Väärtnõu sõnul on koostöö Ukraina valitsusega Trembita arendamisel olnud edukas. „Oleme E-riigi Akadeemia ja Ukraina ametiasutustega edukalt koostööd teinud alates 2017. aastast ning meie partnerlus on muutunud ainult tugevamaks ja eesmärgipärasemaks. Järgmiste sammudena keskendume platvormi laiendamisele, aga kindlasti ka tehnoloogia vastupidavuse ja turvalisuse tõstmisele. Meie jaoks on oluline, et teeksime arendusi vastavalt Ukraina vajadustele,“ rääkis Väärtnõu.