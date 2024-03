Investor soovitab: kuhu investeerida 10, 50 ja 100 eurot

„Kui alustamiseks peaks olema 1000 eurot, siis see oleks liiga suur takistus paljudele (sh mulle). See ju ei tähenda nagu ei võiks 1000 euroga alustada, aga minu meelest on suuremat summat mõnes mõttes raskemgi investeerida, kui väiksemat. Riskid on kohe suuremad ja ka hirm raha kaotada,“ kirjutas Vallikivi enda blogis, kus arutas summade 100, 1000 ja 10 000 investeerimise kohta.