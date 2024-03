Ringo süsteem on lihtne: kui üritusel müüakse jooki Ringo logoga topsist, lisandub hinnale 2-eurone pant, mille saab klient topsi tagastades tagasi. Mõned kliendid ootavad aga siiani oma raha.

Sotsiaalmeediaplatvormil X kurtis Ringo klient, et talle pole Eesti Laulust saadik topsi eest raha tagasi makstud. Lisaks ajas klienti marru see, et raha tagasi saamiseks peab eraldi Ringo veebilehel konto looma.