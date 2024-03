Sangaste lossi omanik jõudis laenuandjaga kokkuleppele. Tegevus jätkub plaanipäraselt

Sangaste loss asub Lossikülas Otepää vallas ja on kunagise Sangaste mõisa härrastemaja, mõisakompleksi tähelepanuväärseim ehitis. Lossis on hotell ja restoran.

Kolm ebaõnnestunud oksjonit

Eelmise aasta septembris sõnas OÜ Sangaste Mõisa tegevjuht Triin Laks Ärilehele, et neil tekkisid probleemid 250 000 euro suuruse eralaenu tagasimaksmisega „Makseraskused on tekkinud koroonapiirangute tõttu ja eelmise aasta Eestis eriti erilise inflatsiooni- ja energiahindade tõusu tõttu. Samuti on ees ootamas veel maksuralli ja jätkuv hinnatõus,“ põhjendas Laks toona. Ta lisas, et ettevõte proovib leida võimalusi ellu jääda ja edasi liikuda nii, et ka see olukord saab lahendatud. „Pankrotiohtu meil kaugeltki ei ole,“ kinnitas Laks.