Latitude59 pitching-võistlusel jahib miljonit juba pea kolmsada iduettevõtet - registreeruda saab veel vaid nädalapäevad

Sel aastal käivad Latitude59 raames investeerimisfond Specialist VC ja äriinglite võrgustik EstBAN välja investeeringu, mis on suurim kogu Euroopas - ükski teine idukonverents lähiajal miljonit lauale panemas ei ole. „Latitude59 Pitch Competitionit ei tasu võtta kui lihtsat võistlust, kus mäng käib lihtsalt mingi summa peale. Vastupidi, koos investoritega treenime ja toetame startupi asutajaid kogu protsessi jooksul ning teeme investeeringu kaasamise samm-sammu haaval läbi. Kandideeri ja tutvusta oma startuppi nii, et me ei saa sellele ei öelda. Mängus on sinu idu tulevikuvõimalus,“ sõnas Latitude59 startup-suhete juht Triin Ilves.

Registreerunuid on tänaseks juba 32 riigist üle ilma, neist kümmekond Ukrainast, suurem osa baltikumist. „Konkurss toob kokku sadu idusid ja väga huvitatud investorid ning tulemused selguvad juba pelga kahe kuuga. Millal järgmine kord samalaadse rahastuse nimel konkureerida saab, ei teagi - sel aastal ükski teine konverents samas kaalus investeeringuid lauale ei ole lubanud tuua,“ innustas Latitude59 tegevjuht Liisi Org idusid kandideerima. „Registreerunute nimekiri on juba praegu huvitav - on idusid Lõuna-Ameerikast, Aafrikast, Euroopa eri piirkondadest, Eestist ja lähipiirkonnast muidugi enim. Ootame huviga, mida viimane järele jäänud registreerimise nädal lisaks toob,“ lisas Ilves.

Pitch Competitioni väljakuulutamisel veebruaris möönasid investorid Heidi Kakko, Martin Goroško ja Riivo Anton ühiselt, et on otsimas varases staadiumis ehk kuni kolme aasta vanuseid idusid, kelle äri taandub tehnoloogilisele komponendile, kel on pühendunud meeskond, mõõdetav tagasiside kliendilt ja ambitsioon haarata piisavalt suurt turgu, mis tingib rahavajaduse kuni üks miljon eurot.

Pitching-konkursi ehk Latitude59 Pitch Competitionile on avaldused oodatud 1. aprillini. Kõikide kandideerinud ettevõtete seast tehakse eelvalik ja 40 tugevamat osalevad avalikes eelfinaalides juba mai alguses. Erinevaid etappe jagub kogu maikuuks, mille tulemusel jõuavad finaali viis parimat iduettevõtet. Finaal toimub 24. mail Latitude59 pealaval, kus kuulutatakse välja ka investeeringute saajad ja kogukonna auhindade võitjad.