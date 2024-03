Bitcoin hind kerkis taas üle 70 000 dollari piiri

Viimase ööpäeva jooksul on bitcoini hind kerkinud 6% ning viimase seitsme päevaga pea 12% ning jõudnud pea 71 000 dollarini. Märtsi keskel saavutatud hinnatipust 73 737 dollari peal on puudu ligi 4%.

Krüptoturule on lisaks jaeklientidele sisenenud ka riskifondid läbi derivatiivide, kirjutab Bloomberg. „Hiljutine [bitcoini] ETFi heakskiitmine on taaselustanud meie klientide huvi ja tegevuse,“ ütles investeerimispanga Goldman Sachsi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna digitaalsete varade juht Max Minton intervjuus. „Paljud meie suurimad kliendid on aktiivsed või uurivad krüptovaldkonnas võimalusi.“

Kohalikud krüptoinvestorid leidsid märtsi alguses , et bitcoin alistab tänavu 100 000 dollari piiri. Krüptoinvestor ning Krüpto Klubi asutaja Roman German nägi bitcoini hinnatõusu taga kahte peamist põhjust. Esiteks jaanuaris toimunud Bitcoini ETFide turuletoomine, mis tegi bitcoinile panustamise oluliselt kättesaadavamaks eelkõige USAs. Teiseks bitcoini aprillis ees ootav nö pooldumine, peale mida on oodata turule poole vähem uusi bitcoine ehk nõudluse ja pakkumise käärid võivad minna veelgi suuremaks. Teel uue kõrgeni ei välistanud ta 30-40% languseid.

„Kui varasemalt oli mu isiklik hinnasiht bitcoinile 75k dollarit, siis nüüdseks on see jõudnud 100k-ni. Tõenäoliselt on see ka väga konservatiivne hinnasiht, kuid ma eelistan eksida liiga konservatiivse sihiga, kui liiga optimistliku sihiga,“ ütles Jalakas. Loe pikemalt siit.