TalTech Virumaa kolledž loob uue õppekava, et toetada tööstuse arengut

Õppekava üks idee autoritest ja arendajatest Sergei Pavlov ütleb, et õppekava pakub võimalust täiendada tudengitel just neid tööstusega seotud teadmisi, mida nad veel varasemalt pole omandanud. „Need tudengid, kel on all varasem IT-haridus, saavad hankida teadmisi konkreetsete seadmete ja reaalse tööstuse kohta. Neil, kel on teadmised seadmete ja automaatika kohta olemas, on võimalus keskenduda aga näiteks programmeerimisele,“ selgitab ta. Õppekavale oodataksegi kas tehnika- või IT-valdkonna kõrghariduskraadiga inimesi.