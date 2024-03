Euroopa idusektori investeeringutest ligi pool läheb süvatehnoloogiasse

Kuigi Ameerika Ühendriikides on täna jätkuvalt rohkem kapitali võrreldes Euroopaga, astuvad ELi riigid aina jõulisemaid samme, et aidata iduettevõtetel kaasata kapitali koostöös pankade, erakapitali ja riskikapitalifondidega. Näiteks Prantsusmaa on teada andnud, et panustab süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse miljard eurot aastas järgmise viie aasta jooksul.

Startup Estonia teadusmahuka iduettevõtluse projektijuht lisas, et Eestil on täna väga häid näiteid edukalt turule jõudnud ettevõtetest, kelle edu võtmeks on kõrge teadus- ja arendustegevuse võimekus. „Teadmusmahukate toodete ja teenuste turule toomine on keeruline ka meist palju suuremate riikide jaoks ning on väga oluline, et oleksime nähtavamad ja julgemad Eestis loodud innovatsiooni rahvusvahelises turundamises kui ka rahvusvaheliste partnersuhete sõlmimisel,“ ütles Kõue.