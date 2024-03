Uuring: Eesti autojuhid eelistavad Saksamaalt pärit kasutatud autosid

„Saksamaa on Euroopa suurim kasutatud autode eksportija. Kuna riigil on hea maanteeinfrastruktuur, ekspordib see palju suure läbisõiduga diiselmootoriga ja luksusautosid. Samuti usutakse, et sakslased pööravad rohkem tähelepanu auto hooldamisele ja omamisele. Kui aga kasutatud sõidukid liiguvad välisriikide omanikele, võib osa teavet, nagu hooldusajalugu või isegi läbisõit, olla muudetud ja see suurendab riski,“ ütleb carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.