BE Group OÜ hõlmab müügiüksust ja ladu Maardus ning müügiüksusi Riias ja Kaunases. Vaatamata ulatuslikele meetmetele kasumisse jõudmiseks on ettevõte jätkuvalt kahjumis. Seetõttu on BE Group OÜ otsustanud tegevuse Baltikumis sulgeda.