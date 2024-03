Veebiseminar: kuidas pensionisammastega miljonini jõuda?

Miljonineiu on investor ja õpetaja, kes oma postituste, seminaride ja esinemistega on aidanud sadadel noortel teha esimesed sammud raha kogumisel ja investeerimisel. Ta tuli seekord küsimustega Tuleva juurde, et oma finantsmaja vundamendi ehk pensionifondide kohta uurida. Miljonineiu küsimustele vastavad Tuleva fondijuht Tõnu ja Tuleva nõukogu liige Jaak.