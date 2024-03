KUULA | Baltimaade suurim päiksepargi ehitaja: teeme riigis endiselt vanamoodsaid otsuseid. Keegi lihtsalt võtab inimestelt säästud käest ära

Kui me paneks oma elektrisüsteemi kaasaegselt tööle ning teeks tarbijatest nutikad tarbijad, kelle on ka võimalus tuule- ja päikeseenergiat salvestada, siis võiksime loobuda mitmetest kulukatest otsustest nagu uue gaasijaama või ka tuumajaama ehitamine, rääkis Lepasepp saates.

Tema sõnul pole sellist tuumajaama tehnoloogiat tegelikult olemas, mida meile müüakse ning suurema tuumajaama energiat ei suudaks me Eestis ealeski ära tarbida.

„Selleks momendiks, kui see tehnoloogia valmis on, on meil gigavatt päikest ja gigavatt tuult ja küsimus on, mis tundidel see tuumajaam siis tööle saab minna, sest päikeseelekter on sellel momendil tasuta, ta tuleb lihtsalt ja läheb võrku,“ ütles Lepasepp. „Kes siis maksab selle kinni, et see tuumajaam sellel ajal töötab?“

Lisaks pole tema sõnul mõtet praegu ehitada meretuuleparke, sest need on maismaatuuleparkidest palju kallimad ning maismaatuuleparkide osas on veel palju ära teha.

„Maismaatuul ja päike suudavad toota peaaegu sama, kümme protsenti vähem kui meretuul ja nad on kokku kaks korda odavamad,“ rääkis Lepasepp. „Miks me seda meretuult siis praegu teeme? Vaataks, kuhu see innovatsioon läheb. järsku 10-15 aasta pärast teeme need asjad ära.“

Ettemõtte podcatstis on veel juttu energiajulgeolekust ning elektrivõrkude ehitamisest niimoodi, et kui näiteks Ida-Virumaa mõnes alajaamas midagi juhtub, siis Hiiumaal elekter alles on ning otsustest, mida me peaksime praegu tegema, et tulevikuks valmis olla.

Saatejuhid on Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa.

Podcasti saavad kuulata Delfi digipaketi tellinud lugejad.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00