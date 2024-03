Kui USA näitel on viimasel ajal palju räägitud nn seitsmest vaprast (Magnificent 7), kes on vedanud sealset börsi, siis Euroopas on tekkinud oma vaste sellele: staaraktsiad, mis koonduvad nimetuse GRANOLAS alla. Kui USA staaraktsiad (Alphabet ehk Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla) on seotud eelkõige tehnoloogiasektoriga, siis Euroopas on pilt kirjum.