1982. aastal sündinud Artem Aleksandrovitš Uss kasutab ka aliast, kus tema eesnime kuju on Artyom. Ta on Venemaa poliitiku ja Krasnojarski Krai regiooni kuberneri Aleksader Ussi poeg. Ussil on olnud mitmeid ettevõtteid, muuseas üks kivisöe kaevandamisega tegelev firma. Ta on olnud ühe riikliku naftafirma juhtide seas ning FBI on teinud selgeks, et tal on lähedased suhted tuntud Venemaa oligarhi Oleg Deripaskaga.