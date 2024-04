Oluline teada: kuidas teenida tasu sinu maal asuvate tehnorajatiste eest?

Kinnisasja omanik on kohustatud oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist taluma. Ta peab lubama ka selle ehitamist, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides. Samuti kui puudub muu võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega. Talumiskohustuse korral seatakse kinnisasjale sundvaldus. Omanikul on selle eest õigus saada talumistasu. Kinnisasja omanik võib talumistasu taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest. Seda ka juhul, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool temale kuuluvat kinnistut.