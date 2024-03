CV Keskus ostis Leedu tööportaali

„Tööportaali cv.lt soetamisega tugevdab CV Keskus oluliselt oma turupositsiooni Leedus. Platvormide integreerimisel saame pakkuda veelgi kvaliteetsemat teenust nii tööandjatele kui ka töövõtjatele. See samm rõhutab Ringier AG tööportaalide portfoolio kasvustrateegiat ja ka pühendumust Baltikumi tööturgudele. Meie eesmärk on selge: tahame positsioneerida end Baltikumi tööportaalide ärivaldkonna tipus,“ lisas Ringier AG rahvusvaheliste digitaalsete platvormide juht ja grupi juhatuse liige Axel Konjack.

„Otsus müüa tööportaal cv.lt põhines Verslo Žiniose strateegial, mille eesmärk on keskenduda B2B meediale ja muudele digitaalsetele lahendustele, mis aitavad Leedu ettevõtetel oma konkurentsivõimet tõsta. See samm võimaldab meil suunata oma tähelepanu ja ressursid oma toodete rahvusvahelisele arengule. Mul pole kahtlustki, et Leedu turul tuntud bränd cv.lt täiendab suurepäraselt CV Keskuse ja Ringieri tööportaalide portfelli Baltikumis ning klientidele pakutakse kvaliteetset teenust,“ märkis Verslo Žinios UAB tegevdirektor Ugnius Jankauskas.