Soomes on osas Neste tanklates kütus otsa lõppenud

Neste teatas meediale, et kütusenappus on suurem Lõuna-Soomes. „Üle Soome on üksikuid kohti, kus kütus on otsas, kuid enim on neid kohti Kagu- ja Lõuna-Soomes.“ Ettevõte kinnitas, et nad teevad kõik, mis võimalik, et kütus jaamadesse jõuaks. „Kuid nagu öeldud, läheb olukord kogu aeg keerulisemaks,“ lisas ettevõte pressiteate vahendusel.