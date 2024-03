Tehnoloogiafirma Eurora tuli mõni aasta tagasi areenile nimekate juhtide ja töötajatega. Tundus, et tulemas on järjekordne Eesti edulugu, aga tänaseks on kõik kokku kukkunud. Pankrotivara seast leiab aga väga huvitavat kraami, isegi poolikuid viinapudeleid.