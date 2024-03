Seenekasvataja haihtus pärast ebaõnnestunud rahakaasamist, jättes maha võlad. „Ei jaksa teda mööda linna taga ka ajada“

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonda ilmus 24. märtsil ridamisi oksjoneid, kus müüki oli pandud seenekasvatuseks vajalikku kraami. Asjasse süvenedes selgus, et tegemist on eelmise aasta lõpus ühisrahastusplatvormil Fundwise raha kaasata soovinud Eesti Seenefarmi varaga. Ettevõtte juht on aga kadunud ja kõnedele ei vasta, kirjutab Geenius.