Päikeseprillidega palavas toas. Eesti pere unistuste kodu tõi endaga kaasa väga ebamugava probleemi

Noor Eesti pere, kellele eelmine kodu pere juurdekasvu järel pisikeseks hakkas jääma, jõudis eelmise aasta teises pooles lõpuks majani, mis tekitas neis äratundmise: see võikski olla nende uus kodu. Kõik sujus kenasti ja peagi saigi viieliikmeline pere kolida moodsa arhitektuuriga avarasse majja, kus ohtralt klaaspinda. Viimasest kujunes aga üsna ootamatult üks väga ebamugav aspekt muidu väga hea kodu juures.

Päikeseprillidega palavas toas

Nimelt on maja köök-elutoal suur klaassein, millel kõrgust tervelt 4,5 meetrit. See tähendab aga, et päevase päikese poole ehitatud sein küttis maja päikeselise ilmaga väga palavaks, lisaks tegi ere valgus silmadele liiga.