Ettevaatust Idakeskuse parklas! Klient sai trahvi juba kaks minutit pärast auto parkimist

Tarbija pöördus tarbijavaidluste komisjoni poole, kuna Baltic Parking määras talle 9. novembril kell 11.33 leppetrahvi summas 36 eurot. Väidetavalt rikkus autojuht Tallinnas, Lasnamäel Idakeskuse kaubanduskeskuse parkimisalal BP.11 parkimislepingu tingimusi.

Kuigi tarbija tasus trahvi ära, ei nõustunud ta sellega. Ta tähistas parkimise algusaja parkimiskellaga, kuid trahv tehti vaid 2 minutit peale seda. Tarbija hinnangul on parklas parkimiskorraldus segane, kuna sissesõidul on teabetahvel, et kellaga on 15 minutit parkimist tasuta. Samas on kohe seal kõrval märk, et tasuta saab parkuda kuni 2 tundi, kui registreerida see parkimiskioskis. Samas ei olnud kuskil infot, kus parkimiskiosk asub.

Baltic Parking vaidles aga vastu. 15 minutit tasuta parkimist on lubatud üksnes bussidele ja haagistele. Sõiduautode juhtidel tuleb parkimine registreerida parkimiskioskis, et nad saaksid 2 tundi tasuta parkida. Ettevõte leidis, et leppetrahv oli väljastatud korrektselt.

Juhile peab andma aega

Tarbijavaidluste komisjon tutvus materjalidega ning andis õiguse tarbijale.

Tarbijakaitse juhtis tähelepanu muu hulgas järgmisele asjaolule. Kui sõiduautojuht peab parkimise registreerima parkimiskioskis, siis mitu minutit kulub juhil aega, et ta jõuaks sõiduki juurest parkimiskioski juurde ja seal sõiduki andmed sisestada? „Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt kulub aega kindlasti enam kui üks minut. Kaupleja poolt leppetrahvi määramine üks minut pärast sõiduki parkimise algust ei ole põhjendatud,“ hindas komisjon.

Lisaks ei olnud leppetrahvil kirjas kõiki vajalikke andmeid. Nimelt peavad parkimise korraldajad leppetrahvile üldjuhul märkima ka sõiduki andmed, sh mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimismärk. Antud juhul oli leppetrahvil ainult registreerimismärk. „Kaupleja ei ole leppetrahvi määramise dokumendiga tõendanud tarbija poolt parkimistingimuste rikkumist,“ otsustas komisjon.

Ettevõte: trahvi tegemine minutiga pole võimalik