Sel kevadel on Eesti telekomfirmad otsustanud tõsta märkimisväärselt mobiilipakettide hindu. Põhjendatakse seda sellega, et eelmised paketid on kasutusel juba möödunud kümnendist ning need pole enam piisavalt head. Nüüd pakutakse klientidele firmade endi väitel tunduvalt kasulikumaid pakette.