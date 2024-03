Joogitootjad: oleme väsinud ametnike rünnakutest, valitsus peaks aitama neile vastu seista

Eesti toidu- ja joogitööstus on mures üha kuhjuva maksu- ja halduskoormuse pärast. Liitude hinnangul ei viita eelnõu kuidagi eesmärgile parandada rahva tervist. „Plaanitaval maksul on vaid majanduslik eesmärk, mida teostatakse joogi- ja toidutööstuse ning majanduslikult vähemkindlustatute arvelt, jõudmata lõpuks kummagi võimaliku eesmärgini: ei parane rahvatervise näitajad ega kasva maksulaekumine,“ nentisid liidud sotsiaalministeeriumile.

Tootjad tuginevad mitmetele argumentidele

Esimene neist puudutabki rahva tervise küsimust. „Vaatamata WHO soovitustele ei kinnita ühegi magustatud joogi maksu kohaldava riigi kogemus maksule omistatavat positiivset tervisemõju,“ väidavad nad. Nende sõnul võib see probleemi hoopis süvendada, nagu seda on Taani näitel salakaubandus, piirikaubandus või maksutõusude eelne ladustamine.