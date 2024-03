Suri Nobeli auhinna võitnud majanduspsühholoog Daniel Kahneman

Kahnemani kuulsaimaks teoseks on „Kiire ja aeglane mõtlemine“. Kahneman väitis teoses, et inimeste käitumine ei põhine mitte ratsionaalsetel otsustusprotsessidel, vaid enamasti hoopis vaistul.

Kahneman kujundas koos oma kauaaegse kolleegi Amos Tverskyga ümber majandusteaduste valdkonna, lükates ümber varem majandusteadlaste seas levinud seisukoha, mille kohaselt on inimesed ratsionaalsed tegutsejad, kes suudavad oma valikuid hinnata selgelt. Kahnemani ja Tseversky uurimused näitasid, et kuigi inimeste otsused on sageli etteaimatavad, kujundavad neid lisaks ratsionaalsete kaalutluste le pinnaalused veidrused ja vaimsed otseteed, mis võivad inimeste mõtteid ebaratsionaalselt moonutada.